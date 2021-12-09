Очевидица рассказала о драке у метро «Комсомольская» в Москве

По её словам, остальные люди просто проходили мимо.

Очевидица добавила, что пострадавшего избивали два человека, а третий «стоял и смотрел». Когда нападавшие убежали, избитый мужчина, которого били в том числе и ногами по лицу, ушёл без посторонней помощи.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись драки, которая заинтересовала столичную полицию. Судя по кадрам, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего его избили.

