Очевидица рассказала о драке у метро «Комсомольская» в Москве

Женщина, ставшая свидетелем драки у метро «Комсомольская» в Москве, заявила, что разнять или отогнать участников колнфликта попыталась только уборщица, сообщает РИА Новости.

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По её словам, остальные люди просто проходили мимо.

Очевидица добавила, что пострадавшего избивали два человека, а третий «стоял и смотрел». Когда нападавшие убежали, избитый мужчина, которого били в том числе и ногами по лицу, ушёл без посторонней помощи.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись драки, которая заинтересовала столичную полицию. Судя по кадрам, трое злоумышленников приставали к парню и девушке на одной из станций московского метро. Прохожий заступился за пару, после чего его избили.

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ТЕГИ:ПолицияИзбиениеМосковское МетроДрака
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