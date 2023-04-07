СМИ: В Москве мужчина с пистолетом попытался попасть на территорию Минобороны

По данным агентства, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте у главного здания ведомства.

«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками», — сообщил источник.

Нарушителя задержали, никто не пострадал. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка.

В среду в здании Минобороны произошел пожар, причиной возгорания назвали неисправность электрической проводки, напоминает РИА ФАН.

