СМИ: В Москве мужчина с пистолетом попытался попасть на территорию Минобороны
Вооруженный мужчина попытался проникнуть на территорию здания Минобороны в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По данным агентства, инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте у главного здания ведомства.
«Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками», — сообщил источник.
Нарушителя задержали, никто не пострадал. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка.
В среду в здании Минобороны произошел пожар, причиной возгорания назвали неисправность электрической проводки, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru