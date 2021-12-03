Подростки в Смоленской области с ножом напали на родителей подруги, не пускавших ее гулять

В Смоленской области задержали подростков, напавших с ножом на родителей своей подруги. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.

По данным источника, причиной преступления стало то, что мать и отчим 14-летней девушки, не пускали ее гулять ночью. Жительница поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района в телефонном разговоре пожаловалась на это своему другу из Десногорска.