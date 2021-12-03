Подростки в Смоленской области с ножом напали на родителей подруги, не пускавших ее гулять

В Смоленской области задержали подростков, напавших с ножом на родителей своей подруги. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.

По данным источника, причиной преступления стало то, что мать и отчим 14-летней девушки, не пускали ее гулять ночью. Жительница поселка Верхнеднепровский Дорогобужского района в телефонном разговоре пожаловалась на это своему другу из Десногорска.

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Подросток позвал знакомых, и около 5 утра 2 декабря злоумышленники зашли в квартиру девушки и напали на ее 26-летнего отчима с ножом. Они нанесли ему множество ударов в область груди, а 37-летнюю мать девушки ранили в руку. Сообщается, что потерпевшие госпитализированы в медучреждение.

По факту покушения на убийство по предварительному сговору в следственных органах было возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:НападениеПреступленияПодросткиСмоленск
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