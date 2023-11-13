СМИ: В Москве из-за кори закрыли корпус МГУ
Первый учебный корпус МГУ, который находится на улице Ленинские горы в Москве, закрыли на карантин из-за вспышки кори, сообщает telegram-канал Shot.
По данным канала, инфекцию обнаружили у первокурсника с факультета мировой политики, в настоящее время идёт обследование остальных студентов.
Отмечается, что всего на Ленинских горах располагается 11 факультетов МГУ. Обучение проходит в дистанционном формате.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал «Радиоточке НСН», что резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов.
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