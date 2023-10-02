В чукотском поселке единственную школу закрыли на карантин по кишечной инфекции

По данным ведомства, на фоне роста числа заболеваемости острой кишечной инфекцией детей перевели на дистанционное обучение до 10 октября.

«За месяц инфекция была выявлена у 30 учащихся, а также у двух сотрудников пищеблока был подтвержден ротавирус. Их временно отстранили от работы», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Карантин в школе в Эгвекиноте уже вводили с 14 по 20 сентября.

Между тем Роспотребнадзор закрыл караоке-клуб в Москве после выявления случая кишечной инфекции, напоминает телеканал «360». Специалисты ведомства обнаружили в заведении, расположенном на улице Краснодонской, многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства.

