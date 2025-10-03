У «ГЭС-2» установили скульптуру «Садовая лопатка» Олденбурга и ван Брюгген

У здания «ГЭС-2» в Москве установили скульптуру Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген «Садовая лопатка». Она появилась на месте инсталляции Урса Фишера «Большая глина №4», которую демонтировали в августе.

В «ГЭС-2» пояснили, что работа представляет собой увеличенную во много раз садовую лопатку. Впервые она была показана на крыше Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а теперь временно размещена на Болотной набережной, отмечает RT.

В центре Москвы уберут скандальную скульптуру «Большая глина № 4»

Среди других известных произведений Олденбурга и ван Брюгген — гигантские скульптуры рожка мороженого, прищепки, английской булавки и волана для бадминтона.

В центре подчеркнули, что работы авторов всегда устанавливаются в открытых пространствах и за счет формы и масштаба «стирают границы между реальностью и воображением», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
ТЕГИ:ПамятникМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры