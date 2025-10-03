У «ГЭС-2» установили скульптуру «Садовая лопатка» Олденбурга и ван Брюгген

У здания «ГЭС-2» в Москве установили скульптуру Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген «Садовая лопатка». Она появилась на месте инсталляции Урса Фишера «Большая глина №4», которую демонтировали в августе.

В «ГЭС-2» пояснили, что работа представляет собой увеличенную во много раз садовую лопатку. Впервые она была показана на крыше Метрополитен-музея в Нью-Йорке, а теперь временно размещена на Болотной набережной, отмечает RT.