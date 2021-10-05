СМИ: Спикер думы Североуральска совершила самоубийство

Председатель думы Североуральска в Свердловской области Елена Балбекова, о смерти которой стало известно сегодня, могла сама свести счёты с жизнью. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Согласно этой информации, последнее время чиновница страдала от сильной депрессии. Все обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить. Елене Балбековой шёл 53 год.

На пост спикера городской думы Североуральска в 2017 году её выдвинула партия «Единая Россия». После школы Балбекова окончила Уральский государственный горно-геологический университет, одно время она работала на шахте «Черемуховская».

Известно, что Елена Балбекова увлекалась народным искусством, она могла исполнить песню на сцене во время торжественных мероприятий.

