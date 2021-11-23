Пассажир рейса Шарм-эш-Шейх-Самара покончил с собой на борту самолета
Россиянин покончил с собой на борту самолета, летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару, сообщает «Интерфакс».
По данным источника, 22 ноября один из пассажиров покончил с собой в туалете самолета. Сообщается, что мужчина направился в кабинку после того, как самолет взлетел, и закрылся в ней. Через 20 минут бортпроводникам и пассажирам удалось открыть дверь туалета, в котором и было обнаружено тело. Экипаж пытался реанимировать его, но пассажир скончался.
Самолет совершил вынужденную посадку в Каире. После переговоров с российским консульством тело мужчины было перемещено в багажное отделение, затем рейс смог вылететь в Самару.
Детали происшествия уточняются.
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