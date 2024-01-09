СМИ: В Москве арестовали гражданина США по обвинению в сбыте наркотиков

Ряд СМИ утверждают, что Роберт родился в Пермском крае, и был усыновлен гражданами США в двухлетнем возрасте. Несколько лет назад он вернулся в Россию, и нашел свою биологическую мать, и остался жить в Долгопрудном и преподавал английский язык.

Роберту грозит до 20 лет лишения тюрьмы, сейчас он находится в СИЗО. Адвокаты просили о более мягкой мере пресечения, настаивая, что задержанный не намерен скрываться.

