СМИ: В Москве арестовали гражданина США по обвинению в сбыте наркотиков

В Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда, его обвиняют в покушении на производство, сбыт и пересылку наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает РБК. Суд вынес вердикт 6 января.

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Ряд СМИ утверждают, что Роберт родился в Пермском крае, и был усыновлен гражданами США в двухлетнем возрасте. Несколько лет назад он вернулся в Россию, и нашел свою биологическую мать, и остался жить в Долгопрудном и преподавал английский язык.

Роберту грозит до 20 лет лишения тюрьмы, сейчас он находится в СИЗО. Адвокаты просили о более мягкой мере пресечения, настаивая, что задержанный не намерен скрываться.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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