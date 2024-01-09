СМИ: В Москве арестовали гражданина США по обвинению в сбыте наркотиков
В Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда, его обвиняют в покушении на производство, сбыт и пересылку наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает РБК. Суд вынес вердикт 6 января.
Ряд СМИ утверждают, что Роберт родился в Пермском крае, и был усыновлен гражданами США в двухлетнем возрасте. Несколько лет назад он вернулся в Россию, и нашел свою биологическую мать, и остался жить в Долгопрудном и преподавал английский язык.
Роберту грозит до 20 лет лишения тюрьмы, сейчас он находится в СИЗО. Адвокаты просили о более мягкой мере пресечения, настаивая, что задержанный не намерен скрываться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru