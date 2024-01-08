СМИ: Маск опроверг обвинения в употреблении наркотиков
Бизнесмен Илон Маск опроверг сообщения об употреблении наркотиков, заявив, что за три года в его организме не обнаружили ни следа запрещенных веществ или алкоголя. Об этом пишет Forbes.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Маск якобы принимает различные виды наркотиков. Так, миллиардера обвинили в употреблении кетамина, это может иметь последствия для его здоровья и бизнеса. В 2018 году Маск в эфире комедийного шоу на YouTube выкурил, предположительно, марихуану, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Forbes, бизнесмен опроверг употребление запрещенных веществ.
«В его организме за три года выборочных тестов ... "не было обнаружено даже следов" наркотиков или алкоголя», — отмечается в материале.
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