СМИ: Маск опроверг обвинения в употреблении наркотиков

Бизнесмен Илон Маск опроверг сообщения об употреблении наркотиков, заявив, что за три года в его организме не обнаружили ни следа запрещенных веществ или алкоголя. Об этом пишет Forbes.

Маска уличили в употреблении наркотиков на закрытых вечеринках

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Маск якобы принимает различные виды наркотиков. Так, миллиардера обвинили в употреблении кетамина, это может иметь последствия для его здоровья и бизнеса. В 2018 году Маск в эфире комедийного шоу на YouTube выкурил, предположительно, марихуану, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным Forbes, бизнесмен опроверг употребление запрещенных веществ.

«В его организме за три года выборочных тестов ... "не было обнаружено даже следов" наркотиков или алкоголя», — отмечается в материале.

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:НаркотикиИлон Маск

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