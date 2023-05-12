СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв

В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, пишет РИА Новости.

В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области

По данным агентства, хлопок прозвучал на севере города. В некоторых жилых домах отключился свет.

Без электроснабжения остаются районы Ханда, Красная горка и Микрорайон. Сообщений о пострадавших не поступало.

Утром 12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на улице Шмидта. Пострадавших нет.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 11 мая в Мелитополе совершено покушение на председателя регионального суда, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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