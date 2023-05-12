СМИ: в Мелитополе прогремел взрыв
В городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, пишет РИА Новости.
По данным агентства, хлопок прозвучал на севере города. В некоторых жилых домах отключился свет.
Без электроснабжения остаются районы Ханда, Красная горка и Микрорайон. Сообщений о пострадавших не поступало.
Утром 12 мая в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на улице Шмидта. Пострадавших нет.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 11 мая в Мелитополе совершено покушение на председателя регионального суда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru