В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Мелитополе. По данным следствия, когда чиновник выходил из подъезда многоквартирного дома было подорвано самодельное взрывное устройство, заложенное неустановленным лицом в мусорной урне.

«В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

Ранее в ФСБ России заявили о предотвращении покушения на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка в Запорожской области, сообщает RT.

