В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области
Исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области пострадал в результате взрыва, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Мелитополе. По данным следствия, когда чиновник выходил из подъезда многоквартирного дома было подорвано самодельное взрывное устройство, заложенное неустановленным лицом в мусорной урне.
«В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.
Ранее в ФСБ России заявили о предотвращении покушения на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка в Запорожской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- СМИ: Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов
- Бельгия направит Украине 92 миллиона евро из доходов от российских активов
- В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области
- Украина хочет закончить конфликт с Россией к зиме
- Baza: С владельца «Гемотеста» требуют за выкуп сына миллион долларов
- Медведев: мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может.
- В Госдуме предложили судить за госизмену граждан, продающих военные билеты
- Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж
- СМИ: страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине
- Суд на Украине вынес приговор митрополиту Иоасафу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru