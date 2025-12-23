Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине
23 декабря 202510:51
Польша на фоне воздушной тревоги на Украине подняла в воздух дежурные пары истребителей. Об этом заявили в оперативном командовании армии республики.
Польская сторона в соцсети Х предупредила о действиях военной авиации в воздушном пространстве страны.
«В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», - указано в сообщении.
Между тем в НАТО сообщили о запуске в лесном массиве на юго-востоке Польши нового учебного лагеря для украинских военных, пишет Ura.ru.
