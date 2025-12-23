Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине

Польша на фоне воздушной тревоги на Украине подняла в воздух дежурные пары истребителей. Об этом заявили в оперативном командовании армии республики.

Польская сторона в соцсети Х предупредила о действиях военной авиации в воздушном пространстве страны.

«В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», - указано в сообщении.

Между тем в НАТО сообщили о запуске в лесном массиве на юго-востоке Польши нового учебного лагеря для украинских военных, пишет Ura.ru.

