СМИ: в мечети в Кабуле прогремел взрыв

Представитель МВД в правительстве Афганистана, которое было сформировано захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявил о взрыве, прогремевшем в мечети Халифа Сахиб на западе Кабула, сообщает Reuters.

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По его словам, инцидент произошел во время молитвы, погибли по меньшей мере 10 человек, ещё 15 получили ранения.

Ранее афганское агентство Aamaj News сообщило о взрыве в мечети в районе Имам Сахиб в провинции Кундуз в Афганистане, погибли 33 человека.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ВзрывАфганистанКабул
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