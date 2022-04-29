СМИ: в мечети в Кабуле прогремел взрыв
Представитель МВД в правительстве Афганистана, которое было сформировано захватившим власть в стране радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), заявил о взрыве, прогремевшем в мечети Халифа Сахиб на западе Кабула, сообщает Reuters.
По его словам, инцидент произошел во время молитвы, погибли по меньшей мере 10 человек, ещё 15 получили ранения.
Ранее афганское агентство Aamaj News сообщило о взрыве в мечети в районе Имам Сахиб в провинции Кундуз в Афганистане, погибли 33 человека.
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