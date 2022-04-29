СМИ: в мечети в Кабуле прогремел взрыв

По его словам, инцидент произошел во время молитвы, погибли по меньшей мере 10 человек, ещё 15 получили ранения.

Ранее афганское агентство Aamaj News сообщило о взрыве в мечети в районе Имам Сахиб в провинции Кундуз в Афганистане, погибли 33 человека.