СМИ: не менее 5 детей погибли при взрыве в Афганистане
1 апреля 202219:34
Взрыв произошел на юге Афганистана, в результате которого погибли не менее пяти детей. Об этом сообщает ТАСС.
Взрыв прогремел утром в провинции Гильменд. По данным телеканала Tolo News, взорвалась неразорвавшаяся ракета.
Сообщается также о двоих пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru