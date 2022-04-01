СМИ: не менее 5 детей погибли при взрыве в Афганистане

Взрыв произошел на юге Афганистана, в результате которого погибли не менее пяти детей. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел утром в провинции Гильменд. По данным телеканала Tolo News, взорвалась неразорвавшаяся ракета.

Сообщается также о двоих пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.