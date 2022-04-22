СМИ: более 30 человек погибли при взрыве в афганской мечети

Взрыв прогремел в мечети в районе Имам Сахиб в провинции Кундуз в Афганистане, сообщает афганское агентство Aamaj News.

В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел взрыв

Заместитель министра культуры и информации во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид в своём Twitter написал, что погибли 33 человека, ещё 43 получили ранения.

По данным афганской газеты Hasht-e Subh, взрыв устроил террорист-смертник.

Ранее взрыв прогремел на алюминиевом заводе в городе Цинъюань на юге Китая, погибли по меньшей мере четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости//Ольга Халманова
ТЕГИ:ПогибшиеМечетьАфганистанВзрыв
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