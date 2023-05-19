СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что в городе прогремело минимум три взрыва в районе аэропорта. Работала система противовоздушной обороны, отметил он.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В МЧС России 18 мая заявили о гибели двух саперов при разминировании в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

