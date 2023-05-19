СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
19 мая 202321:53
В городе Мариуполь Донецкой республики прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур ДНР.
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что в городе прогремело минимум три взрыва в районе аэропорта. Работала система противовоздушной обороны, отметил он.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В МЧС России 18 мая заявили о гибели двух саперов при разминировании в ДНР, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
- В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
- Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
- СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
- В Молдавии определили сроки объединения с Румынией
- Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией
- Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву
- Вучич: Сербия никому не позволит за неё принимать решения
- Washington Post: украинских военных обучают форсированию Днепра
- МИД РФ ввел санкции против двух американских телеведущих
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru