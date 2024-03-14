СМИ: в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

СМИ: В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8

Спасатели готовятся к вылету на место. Чтобы добраться к вертолету, потребуется несколько часов.

Ранее в Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ВертолетыВертолет Ми-8

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