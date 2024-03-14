СМИ: в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
14 марта 202405:18
Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Спасатели готовятся к вылету на место. Чтобы добраться к вертолету, потребуется несколько часов.
Ранее в Карелии обнаружили тела всех трех членов экипажа упавшего Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын протестировал новейший северокорейский танк
- МЧС: на Колыме при жесткой посадке МИ-8 погиб один человек
- В Госдуме РФ предложили увеличить доход самозанятых
- СМИ: в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
- Байден неверно назвал срок своей работы в качестве президента
- СМИ: хуситы провели испытание гиперзвуковой ракеты
- МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
- В Дагестане подросток ранил ножом двух человек
- Кадыров обнародовал кадры разгрома диверсантов Украины
- Путин в видеообращении высказался по поводу предстоящих выборов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru