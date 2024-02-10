Обнаружены тела всех трех членов экипажа упавшего в Карелии вертолета Ми-8

В ведомстве отметили, что сотрудники СК уже провели осмотр вертолета МИ-8, поднятого со дна Онежского озера. Они назначили судебные медицинские и летно-технические экспертизы, а также опросили родственников погибших.



Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

Крушение Ми-8 МЧС России произошло в воскресенье, 4 февраля. Полынью обнаружили в 11 километрах от берега, отмечает «Радиоточка НСН».

