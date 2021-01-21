СМИ: в Люберцах задержаны подростки по подозрению в подготовке теракта в школе
Правоохранительные органы задержали двух подростков, которые подозреваются в подготовке теракта в одной из школ в подмосковных Люберцах. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.
Другие детали не уточняются, также пока нет официального подтверждения этой информации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне сообщил об уничтожении в республике шести боевиков банды Аслана Бютукаева, причастного к теракту в аэропорту «Домодедово» в 2011 году. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире НСН рассказал, что благодаря уничтожению боевиков Кадырову удалось достичь в Чечне спокойной обстановки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru