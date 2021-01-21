СМИ: в Люберцах задержаны подростки по подозрению в подготовке теракта в школе

Правоохранительные органы задержали двух подростков, которые подозреваются в подготовке теракта в одной из школ в подмосковных Люберцах. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

Другие детали не уточняются, также пока нет официального подтверждения этой информации.