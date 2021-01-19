ФСБ изъяла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

Сотрудники ФСБ задержали 27-летнего жителя Архангельска, он подозревается в участии в изготовлении самодельной взрывчатки и взрывных устройств, передает «Интерфакс».

В его доме нашли 30 готовых самодельных взрывных устройств, вещества и элементы, необходимые для их изготовления.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных веществ и устройств.

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Как сообщалось ранее, 31 октября 2018 года в здании управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв. Его устроил 17-летний молодой человек, который погиб на месте от ран, полученных при взрыве. Ранены также три сотрудника ФСБ. У этого молодого человека нашелся товарищ в Москве через соцсети. При поверке его квартиры в Южном Тушино в Москве спецслужбы обнаружили самодельное взрывное устройство, готовое к использованию. Молодому человеку 16 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Ранее завкафедрой возрастной психологии МГУ, доктор психологических наук Ольга Карабанова в эфире НСН заявила, что наличие в информационном пространстве культа агрессии порождает юношеский терроризм.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБ
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