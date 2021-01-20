«Добить последних». Генерал ФСБ о победе Кадырова над бандподпольем

«Кадырову я верю. Надо было лишь добить последние очаги бандформирований. Надо иметь в виду, что как только прекратилось финансирование бандподполья в Чечне, оно сразу резко уменьшилось, оставались только фанатики. Это самая опасная категория людей, они идут до последнего и с ними бороться приходится только с помощью ликвидации. С ними покончено, но значительная часть бандитов переместилась на другие территории – в Узбекистан, Ингушетию», - отметил он.

Собеседник НСН заявил, что федеральным властям теперь следует заняться снижением уровня напряженности в обществе.

«Мы видим, как ФСБ ликвидирует бандформирования на всей территории страны, любой субъект уязвим. Террористы выбирают наиболее спокойные регионы, где у правоохранительных органов наступило умиротворение. Так как с терроризмом у нас стало все относительно спокойно, нужно снижать уровень напряженности в обществе. Проблема не в терроризме, а в экстремизме. А он базируется на тех проблемах, которые существуют в обществе. Иногда мы сталкиваемся с тем, что самый цивильный гражданин становится неуправляемым. Он начинает ходить на разные акции и задумывается о нарушении закона», - заключил генерал-майор ФСБ.

Ранее Владимир Путин по телефону поздравил Кадырова и других участников операции с ликвидацией бандитов. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все участники спецоперации, в результате которой была уничтожена банда Аслана Бютукаева, будут представлены к государственным наградам.

