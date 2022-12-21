СМИ: В ЛНР предотвратили готовившиеся украинскими националистами диверсии

Российские спецслужбы предотвратили диверсии на территории Луганской народной республики, которые готовили участники нацбатальона «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По данным агентства, в ходе спецоперации российские силовики на подконтрольной Вооруженным силам РФ территории обнаружили тайник, подготовленный украинским нацбатальоном «для проведения диверсионных акций членами законспирированных террористических ячеек в ЛНР».

Отмечается, что в схроне нашли самодельное взрывное устройство, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 с взрывателями, военную форму. Кроме того, недалеко от тайника обнаружили инкассаторскую машину, на которой бойцы нацбатальона намеревались проникнуть к месту проведения диверсии.

Спецслужбы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к деятельности террористической структуры, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НационалистыСпецслужбыЛНР
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