СМИ: в Ленобласти обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины
Тело женщины, нырнувшей на Крещение в самодельную прорубь в Ленинградской области, нашли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении СК.
Уточняется, что поиски продолжались 10 дней, утонувшую обнаружили в километре от проруби, в которую она нырнула.
«Тело женщины, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области», - добавил собеседник агентства.
Ранее в посёлке Горный в Хабаровском крае два ребёнка провалились под лёд и утонули.
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