СМИ: в Ленобласти обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины

Уточняется, что поиски продолжались 10 дней, утонувшую обнаружили в километре от проруби, в которую она нырнула.

«Тело женщины, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области», - добавил собеседник агентства.

Ранее в посёлке Горный в Хабаровском крае два ребёнка провалились под лёд и утонули.