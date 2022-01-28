СМИ: в Ленобласти обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины

Тело женщины, нырнувшей на Крещение в самодельную прорубь в Ленинградской области, нашли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном управлении СК.

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Уточняется, что поиски продолжались 10 дней, утонувшую обнаружили в километре от проруби, в которую она нырнула.

«Тело женщины, предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области», - добавил собеседник агентства.

Ранее в посёлке Горный в Хабаровском крае два ребёнка провалились под лёд и утонули.

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ТЕГИ:ГибельКрещениеЛенинградская Область
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