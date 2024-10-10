СМИ: В Латвии задержали проходившего военную службу в России гражданина
Латвийские правоохранители задержали проходившего службу в российской армии гражданина республики, сообщило издание Delfi.
Сообщается, что задержанный якобы незаконно пересек со стороны России границу и въехал в Шкильбенскую волость.
Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по факту нарушения закона страны «О национальной безопасности», согласно которому граждане Латвии не могут служить в Вооруженных силах России.
Ранее милиция Киргизии задержала россиянина, находящегося в межгосударственном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru