СМИ: В Латвии задержали проходившего военную службу в России гражданина

Сообщается, что задержанный якобы незаконно пересек со стороны России границу и въехал в Шкильбенскую волость.

Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по факту нарушения закона страны «О национальной безопасности», согласно которому граждане Латвии не могут служить в Вооруженных силах России.

Ранее милиция Киргизии задержала россиянина, находящегося в межгосударственном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений.

