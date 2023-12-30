В Таиланде 17-летнего россиянина задержали за попытку убийства матери
Несовершеннолетнего россиянина задержали в Таиланде в связи с покушением на убийство его матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Туристическую полицию.
Отмечается, что 17-летний юноша был задержан на острове Пхукет.
«Пострадавшей оказалась 46-летняя россиянка, которая получила ранение острым предметом в область шеи», — указали в полиции.
Женщине оказали помощь в местной больнице.
При осмотре жилища россиян полицейские обнаружили нож и следы крови на полу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее на острове Самуи задержали гражданина РФ, который 20 месяцев проживал в Таиланде без визы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru