В Киргизии задержали разыскиваемого за тяжкие преступления россиянина
Милиция Киргизии задержала россиянина, находящего в межгосударственном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений. Об этом сообщает МВД республики.
По данным ведомства, гражданина с инициалами А.Р. объявило в розыск главное управление МВД России по Алтайскому краю.
«Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов», — указали в киргизском МВД.
Разыскиваемого задержали в Бишкеке, россиянина зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц.
Ранее в Латвии задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже, напоминает Ura.ru.
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