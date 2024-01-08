В Киргизии задержали разыскиваемого за тяжкие преступления россиянина

Милиция Киргизии задержала россиянина, находящего в межгосударственном розыске по подозрению в совершении тяжких преступлений. Об этом сообщает МВД республики.

В Таиланде 17-летнего россиянина задержали за попытку убийства матери

По данным ведомства, гражданина с инициалами А.Р. объявило в розыск главное управление МВД России по Алтайскому краю.

«Правоохранительные органы России инкриминируют ему кражу, изнасилование, подделку документов», — указали в киргизском МВД.

Разыскиваемого задержали в Бишкеке, россиянина зафиксировали камеры с функцией распознавания лиц.

Ранее в Латвии задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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