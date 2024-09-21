СМИ: В Курской области сбили трехметровый дрон ВСУ

По данным СМИ, у аппарата установлен реактивный двигатель вместо обычного винта.

«Точно марку пока установить не смогли — из-за того, что обломки сильно обгорели после попадания нашей ПВО. Тем не менее, то, что есть, указывает именно на "Паляницу"», — пишет Mash.

Такой беспилотник отличается размерами 3,5 на 2,5 метра, скоростью 400-500 км/ч и дальностью 400-700 км.

