СМИ: В Курской области сбили трехметровый дрон ВСУ
21 сентября 202401:55
Трехметровый беспилотник сбили в районе села Колодное в Курской области, по предварительным данным, это новый реактивный дрон ВСУ «Паляниця». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у аппарата установлен реактивный двигатель вместо обычного винта.
«Точно марку пока установить не смогли — из-за того, что обломки сильно обгорели после попадания нашей ПВО. Тем не менее, то, что есть, указывает именно на "Паляницу"», — пишет Mash.
Такой беспилотник отличается размерами 3,5 на 2,5 метра, скоростью 400-500 км/ч и дальностью 400-700 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru