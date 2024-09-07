ВС РФ поразили цеха по производству новых дронов ВСУ «Паляница»

Российские военные поразили цеха по производству новых украинских беспилотников «Паляница», сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ заявило об ударах по семи бригадам ВСУ на курском направлении

В российском оборонном ведомстве также отчитались о нанесении удара по производству компонентов украинских ракет «Гром-2».

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона впервые применила ракету-дрон «Паляниця», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
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