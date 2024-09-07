ВС РФ поразили цеха по производству новых дронов ВСУ «Паляница»

Путин в День города назвал Москву надежным оплотом российской государственности В Воронежской области перекрыто движение с 51-го по 105-й км автодороги Воронеж—Луганск Роспотребнадзор не зарегистрировал ни одного случая заболевания лихорадкой Оропуш в РФ Диетолог назвала продукты полезные для сердца На севере Египта археологи при раскопках нашли меч фараона Рамзеса II