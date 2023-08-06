СМИ: в Курской области сбили БПЛА самолетного типа

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили в ночь на воскресенье в Курской области, сообщил Telegram-канал Shot.

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По информации издания, БПЛА залетел на российскую территорию около трех часов ночи. Обломки уничтоженного дрона упали в районе деревни Степановка в 15 километрах от границы с Украиной.

Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 6 августа сообщил об уничтожении нескольких дронов самолетного типа. Российская ПВО сбила беспилотники над Карачаевским районом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

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