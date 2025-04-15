СМИ: В Курске после атаки ВСУ погибла пенсионерка
15 апреля 202505:01
В Курске 85-летняя женщина погибла во время атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
Ещё девять человек пострадали. У них осколочные раны, сотрясения головного мозга и ожоги. По всему городу работают оперативные службы. Также после атаки на станцию скорой помощи повреждены 11 машин.
Ранее в Курске произошел пожар в нескольких квартирах после попадания беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru