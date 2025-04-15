СМИ: В Курске после атаки ВСУ погибла пенсионерка

Ещё девять человек пострадали. У них осколочные раны, сотрясения головного мозга и ожоги. По всему городу работают оперативные службы. Также после атаки на станцию скорой помощи повреждены 11 машин.

Ранее в Курске произошел пожар в нескольких квартирах после попадания беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

