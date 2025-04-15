СМИ: Беспилотники ВСУ продолжают атаку Курска
15 апреля 202504:01
В Курске продолжается атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
Начался пожар в ещё одном многоэтажном жилом доме и одном частном доме. Также горят машины местных жителей.
По словам очевидцев, один из беспилотников атаковал станцию скорой помощи. В городе работают оперативные службы.
Ранее в Курске произошел пожар в нескольких квартирах после попадания беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru