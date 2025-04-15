СМИ: Беспилотники ВСУ продолжают атаку Курска

В Курске продолжается атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: В небе над Курском раздались взрывы

Начался пожар в ещё одном многоэтажном жилом доме и одном частном доме. Также горят машины местных жителей.

По словам очевидцев, один из беспилотников атаковал станцию скорой помощи. В городе работают оперативные службы.

Ранее в Курске произошел пожар в нескольких квартирах после попадания беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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