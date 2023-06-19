СМИ: В Крыму взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья
Автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым взорвался в Симферополе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Согласно данным, чиновник, а также его секретарь и охранник, находившиеся в машине, получили сильные ожоги. Канал отмечает, что Епифанов находился за рулем Toyota Land Cruiser, когда взорвался газовый баллон, установленный на машине. Указывается, что после этого он не смог справиться с управлением, и авто остановилось.
Ранее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что необходимо усилить меры безопасности для руководителей и заметных деятелей Запорожской области. По его словам, необходимо также вернуть смертную казнь за терроризм, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru