СМИ: В Крыму взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожья

Автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым взорвался в Симферополе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Согласно данным, чиновник, а также его секретарь и охранник, находившиеся в машине, получили сильные ожоги. Канал отмечает, что Епифанов находился за рулем Toyota Land Cruiser, когда взорвался газовый баллон, установленный на машине. Указывается, что после этого он не смог справиться с управлением, и авто остановилось.

Ранее член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что необходимо усилить меры безопасности для руководителей и заметных деятелей Запорожской области. По его словам, необходимо также вернуть смертную казнь за терроризм, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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