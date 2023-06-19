ФСБ пресекла теракт против руководства Запорожской области
19 июня 202308:46
ФСБ попытку организации теракта против руководства Запорожской области.
Уточняется, что за попыткой организации преступления стояло главное управление разведки украинского министерства обороны.
Правоохранители задержали пособницу украинских спецслужб. Сообщается о возбуждении уголовного дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств.
Ранее ФСБ сообщала, что украинская военная разведка планирует теракты в России, в том числе с применением «грязной бомбы», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru