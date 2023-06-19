ФСБ пресекла теракт против руководства Запорожской области

ФСБ попытку организации теракта против руководства Запорожской области.

ФСБ задержала двоих планировавших теракт жителей Пятигорска

Уточняется, что за попыткой организации преступления стояло главное управление разведки украинского министерства обороны.

Правоохранители задержали пособницу украинских спецслужб. Сообщается о возбуждении уголовного дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств.

Ранее ФСБ сообщала, что украинская военная разведка планирует теракты в России, в том числе с применением «грязной бомбы», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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