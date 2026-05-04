Средства ПВО перехватили более сотни украинских беспилотников за пять часов
Средства противовоздушной обороны уничтожили 114 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дежурные расчеты перехватили дроны в период с 15:00 до 20:00 мск. Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей, а также Московский регион.
Все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. Угроза для гражданского населения и инфраструктуры предотвращена, уточнили в военном ведомстве.
Ранее ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
