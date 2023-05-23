СМИ: В Красногорском районе Москвы засекли подлетающий к столице беспилотник

По информации канала, летевший на высоте 25 метров дрон заметил пилот вертолёта «Робинсон-44», выполнявший запланированный полёт Московской области. Он сразу проинформировал об этом службу полётов аэропорта Шереметьево.

Отмечается, что беспилотник до сих пор не найден.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в результате попытки атаки украинских БПЛА на кремлёвскую резиденцию главы государства на куполе Сенатского дворца Кремля были опалены два медных листа, сообщает RT.

