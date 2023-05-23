СМИ: В Красногорском районе Москвы засекли подлетающий к столице беспилотник
Подлетающий к Москве беспилотник был обнаружен в небе над микрорайоном Опалиха в Красногорском районе столицы, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, летевший на высоте 25 метров дрон заметил пилот вертолёта «Робинсон-44», выполнявший запланированный полёт Московской области. Он сразу проинформировал об этом службу полётов аэропорта Шереметьево.
Отмечается, что беспилотник до сих пор не найден.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в результате попытки атаки украинских БПЛА на кремлёвскую резиденцию главы государства на куполе Сенатского дворца Кремля были опалены два медных листа, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Красногорском районе Москвы засекли подлетающий к столице беспилотник
- Орбан прокомментировал идею ввести очередной пакет санкций против России
- Выставку «Панк-культура. Король и Шут» продлили до 20 июля
- Зеленский объявил о создании на Украине корпуса морской пехоты
- Триллер Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
- Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
- В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали
- Еврокомиссия выделила Украине ещё 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи
- Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
- Молдавия арестует Путина в случае его приезда в республику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru