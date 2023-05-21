В Белгородском районе сбили беспилотник
21 мая 202316:05
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный аппарат в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы уточняют последствия, отметил глава Белгородской области.
Гладков ранее сообщил, что беспилотник врезался в окно квартиры в Белгороде и рухнул во двор многоэтажки. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru