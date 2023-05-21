В Белгородском районе сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный аппарат в Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Оперативные службы уточняют последствия, отметил глава Белгородской области.

Гладков ранее сообщил, что беспилотник врезался в окно квартиры в Белгороде и рухнул во двор многоэтажки. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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