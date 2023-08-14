В Каспийске спасли трехлетнюю девочку, вылезшую на карниз девятого этажа
Полицейские Каспийска спасли трёхлетнюю девочку, которая выбралась через окно на карниз девятого этажа, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл на улице Халилова, ребёнка на карнизе заметили шедшие на пляж туристы. Пока ждали сотрудников полиции местные жители растянули под окнами одеяла.
В пресс-службе МВД по республике Дагестан рассказали, что прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в квартире есть более старшая девочка, которую они в течение получаса уговаривали открыть дверь. В итоге она впустила в квартиру полицейских, которые сняли малышку с карниза.
«Теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, а так же роль и местонахождение родителей», - указали в полиции.
Как пишет Baza, девочки отдыхали в Каспийске со своими мамами. Ночью женщины решили повеселиться и оставили детей дома одних. Утром дети проснулись до того, как вернулись взрослые. При этом мать едва не выпавшей из окна девочки заявила, что рано утром ей понадобилось сходить в аптеку.
Ранее в Москве из окна девятого этажа в Чертаново выпала голая девушка. Она выжила, врачи диагностировали у пострадавшей открытые переломы ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Каспийске спасли трехлетнюю девочку, вылезшую на карниз девятого этажа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru