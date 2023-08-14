В Каспийске спасли трехлетнюю девочку, вылезшую на карниз девятого этажа

Инцидент произошёл на улице Халилова, ребёнка на карнизе заметили шедшие на пляж туристы. Пока ждали сотрудников полиции местные жители растянули под окнами одеяла.

В пресс-службе МВД по республике Дагестан рассказали, что прибывшие на место стражи порядка выяснили, что в квартире есть более старшая девочка, которую они в течение получаса уговаривали открыть дверь. В итоге она впустила в квартиру полицейских, которые сняли малышку с карниза.

«Теперь сотрудникам полиции предстоит разобраться в обстоятельствах и причинах произошедшего, а так же роль и местонахождение родителей», - указали в полиции.

Как пишет Baza, девочки отдыхали в Каспийске со своими мамами. Ночью женщины решили повеселиться и оставили детей дома одних. Утром дети проснулись до того, как вернулись взрослые. При этом мать едва не выпавшей из окна девочки заявила, что рано утром ей понадобилось сходить в аптеку.

Ранее в Москве из окна девятого этажа в Чертаново выпала голая девушка. Она выжила, врачи диагностировали у пострадавшей открытые переломы ног, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».