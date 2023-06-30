Сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на юге Москвы

31-летнего актера госпитализировали с переломами бедра и таза. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Сам Николай признался, что выпал из окна случайно. Соседи отмечают, что мужчина злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

