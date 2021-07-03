СМИ: В Кабардино-Балкарии пострадал человек из-за обрыва фуникулера
Один человек пострадал из-за сорвавшегося в горах Кабардино-Балкарии фуникулера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
«В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший», - цитирует агентство собеседника.
Известно, что инцидент произошел на подъемнике в ущелье Адыр-Суу. Отмечается, что фуникулер уникален для данной местности. Сооружение возведено на скальном уступе, с его помощью в горы доставляют грузы и автомобили.
Ранее в аварии фуникулера в Италии погибли 14 человек. Трос оборвался на участке канатной дороги, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Моттароне, на максимальной высоте. ЧП произошло за 30 метров до окончания трассы.
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