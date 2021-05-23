Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 12

В Италии спасатели обнаружили тела двенадцати погибших под обломками кабины фуникулера, рухнувшей из-за обрыва троса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта.

В Италии погибли пассажиры фуникулёра

«Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть еще одна жертва, но официально подтвердить это нельзя», - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на фуникулере в Италии погибло не менее девяти человек.

Сообщается, что фуникулер месяц назад возобновил работу после простоя в период пандемии. Канатная дорога прошла техобслуживание семь лет назад. Его проводили в течение двух лет.

Напомним, трос оборвался на участке канатной дороги, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Моттароне, на максимальной высоте. ЧП произошло за 30 метров до окончания трассы.

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