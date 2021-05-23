Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 12
В Италии спасатели обнаружили тела двенадцати погибших под обломками кабины фуникулера, рухнувшей из-за обрыва троса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя горноспасательной и спелеологической службы Пьемонта.
«Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть еще одна жертва, но официально подтвердить это нельзя», - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в результате аварии на фуникулере в Италии погибло не менее девяти человек.
Сообщается, что фуникулер месяц назад возобновил работу после простоя в период пандемии. Канатная дорога прошла техобслуживание семь лет назад. Его проводили в течение двух лет.
Напомним, трос оборвался на участке канатной дороги, которая соединяет населенный пункт Стреза и гору Моттароне, на максимальной высоте. ЧП произошло за 30 метров до окончания трассы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 951 / сут.
Умерли
118 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 297 / сут.
- Число погибших при аварии фуникулера в Италии возросло до 12
- Умерла актриса театра и кино Нина Шацкая
- Сенатор Цеков назвал перспективные направления сотрудничества России и Украины в Крыму
- Журналисты раскрыли обстоятельства задержания самолета с основателем Telegram-канала Nexta
- В Италии погибли пассажиры фуникулёра
- В Совфеде не питают иллюзий насчет встречи Путина и Зеленского
- СМИ: Полиция задержала в Минске основателя Telegram-канала Nexta
- Встреча Путина и Лукашенко запланирована на следующую неделю
- В Кремле раскрыли аспект обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского
- Песков пояснил ответ Путина «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru