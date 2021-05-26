По делу о падении фуникулера на горе Моттароне задержаны три человека

Правоохранители в Италии задержали трех человек по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Отмечается, что задержаны владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини и двое руководителей фирмы. По данным журналистов, все они сейчас находятся в тюрьме.

Накануне прошли допросы задержанных. По словам прокурора Вербании Олимпии Босси, авария произошла из-за того, что система экстренного торможения кабины была заблокирована. Сделано это было намеренно - чтобы избежать остановок фуникулера, находившегося в ненадлежащем техническом состоянии. В результате система, которая могла спасти людей, не работала.

Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 метров. Фуникулер обрушился на территорию лесистой и труднодоступной местности, это осложнило спасательную операцию. В результате инцидента погибли 14 человек, пишет РИА ФАН. Все они получили серьезные травмы и скончались на месте.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АварияИталия
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