По делу о падении фуникулера на горе Моттароне задержаны три человека

Правоохранители в Италии задержали трех человек по делу о крушении кабины фуникулера на горе Моттароне. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Отмечается, что задержаны владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини и двое руководителей фирмы. По данным журналистов, все они сейчас находятся в тюрьме.