СМИ: В Ингушетии ввели план «Перехват» из-за похищения мужчины

Десять человек на двух машинах ВАЗ похитили 36-летнего мужчину и сильно избили его. Через четыре часа пострадавшего оставили на улице Албакова недалеко от его дома.

Очевидцы вызвали скорую. Кроме ушибов в больнице врачи диагностировали мужчине перелом челюсти. Позже потерпевший рассказал, что похитители забрали у него 38 тысяч рублей наличкой, и больше ничего объяснять не стал. Также было установлено, что мужчина был нетрезв, ранее сам был судим за умышленное причинение вреда средней тяжести. Нападавших ищут.

Ранее полиция Ингушетии задержала двух мужчин, которые при попытке скрыться на автомобиле открыли огонь по стражам порядка.

