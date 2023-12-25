В Ингушетии задержали стрелявших в полицейских мужчин
Полиция Ингушетии задержала двух мужчин, которые при попытке скрыться на автомобиле открыли огонь по стражам порядка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Инцидент произошёл в Карабулаке. Полицейским поступила информация, что неизвестные на автомобиле Mercedes-Benz несколько раз выстрелили в автомобиль Lada Granta, ранив при этом водителя.
Стражи порядка ввели план «Перехват». Иномарку заметили возле стационарного поста ДПС у въезда в селение Нестеровское. Пытаясь скрыться водитель «Мерседеса» увеличил скорость, а находившиеся в машине лица несколько раз выстрелили в правоохранителей.
В ответ полицейские применили табельное оружие, ранив пассажира иномарки, которая в итоге врезалась в автомобиль Volkswagen. Также ранение получил мужчина, находившийся в момент происшествия неподалеку от стационарного поста.
Уточняется, что кроме переделанного в боевой травматического пистолета полицейские изъяли из салона Mercedes-Benz две резиновые палки, маски с прорезями для глаз, два ножа, светошумовую гранату, две рации и патроны.
Ранее полицейский получил перелом ноги при попытке разнять драку. Инцидент произошёл на федеральной автодороге «Астрахань – Махачкала» в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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