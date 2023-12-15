Госдума уточнила список преступлений, за которые в СИЗО будут содержать отдельно

Госдума уточнила список преступлений, за которые в колониях будут содержать отдельно. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 14 декабря.

Суд отправил в СИЗО охранницу охранявшего гимназию в Брянске ЧОПа

Отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, торговле людьми, в грабеже и разбое, в заражении ВИЧ-инфекцией, а также в изнасиловании, совершении теракта и содействии террористической деятельности, бандитизме и организации незаконного вооружённого формирования или участии в нём.

Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, обвиняемого в получении взяток на 8 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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