Госдума уточнила список преступлений, за которые в СИЗО будут содержать отдельно
Госдума уточнила список преступлений, за которые в колониях будут содержать отдельно. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в четверг, 14 декабря.
Отдельно от других в СИЗО и колониях будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, торговле людьми, в грабеже и разбое, в заражении ВИЧ-инфекцией, а также в изнасиловании, совершении теракта и содействии террористической деятельности, бандитизме и организации незаконного вооружённого формирования или участии в нём.
Ранее суд отправил в СИЗО на два месяца главу управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, обвиняемого в получении взяток на 8 млн рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru