Силы ПВО и Черноморского флота Севастополя сбили пять беспилотников
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что военные города отбили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В общей сложности к этому времени силы ПВО и Черноморского флота сбили пять БПЛА, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы остаются наготове.
Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, в связи с чем приостановил свою работу общественный наземный и морской транспорт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru