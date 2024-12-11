Силы ПВО и Черноморского флота Севастополя сбили пять беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что военные города отбили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В общей сложности к этому времени силы ПВО и Черноморского флота сбили пять БПЛА, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе средств ПВО в регионе

По информации спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы остаются наготове.

Вечером в Севастополе была объявлена воздушная тревога, в связи с чем приостановил свою работу общественный наземный и морской транспорт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:КрымСевастопольЧерноморский Флот РФПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры