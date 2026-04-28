В Вене осквернили советское воинское захоронение
Посольство России в Австрии сообщило об осквернении советского воинского захоронения на кладбище Герстхоф в Вене. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.
По данным посольства, неизвестные облили краской памятник воинам, погибшим при освобождении Австрии. В дипведомстве отметили, что инцидент произошел накануне Дня Победы и назвали его особенно циничным.
Российская сторона уведомила о случившемся местные власти и направила ноту в МИД Австрии. В документе содержится требование установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и обеспечить сохранность захоронения.
В посольстве подчеркнули, что защита подобных объектов предусмотрена Государственным договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года, передает «Радиоточка НСН».
