СМИ: В деле о теракте в «Крокусе» фигурируют подрядные организации и ЧОП
В уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» фигурируют ЧОП и подрядные организации, которые обслуживали здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.
Известно, что уголовное дело было возбужденно по части 3 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. По данным источника, фигурантами являются руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи» и собственники здания.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. В результате происшествия погибли 145 человек, более 550 пострадали. По данному уголовному делу арестованы 18 человек. При этом в документах фигурируют 20 лиц, причастных к теракту, в том числе сотрудники «Крокус Сити Холла» и пожарных ведомств, а также пособники самих террористов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что выплаты пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября.
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