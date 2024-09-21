СМИ: В деле о теракте в «Крокусе» фигурируют подрядные организации и ЧОП

В уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» фигурируют ЧОП и подрядные организации, которые обслуживали здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия.

Известно, что уголовное дело было возбужденно по части 3 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. По данным источника, фигурантами являются руководство и сотрудники компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи» и собственники здания.