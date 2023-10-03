СМИ: В Дагестане задержан мэр Кизилюрта
Мэра дагестанского Кизилюрта Магомеда Магомедова задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.
«Глава Кизилюрта ... задержан. В настоящее время в администрации города ведутся следственные действия», — отметил собеседник агентства.
Официального подтверждения этих данных пока нет.
Как сообщает Telegram-канал «МК в Дагестане», Магомедова задержали сотрудники центрального аппарата ФСБ, прибывшие в Кизилюрт из Москвы.
«Вопросы у силовиков возникли по поводу его [Магомедова] деятельности на посту министра спорта Дагестана, который он ранее занимал», — отмечает издание.
Между тем на Украине мэра города Сумы и главу департамента инфраструктуры задержали при получении взятки в 1,4 млн гривен (около $38 тысяч), пишет «Свободная пресса».
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- СМИ: В Дагестане задержан мэр Кизилюрта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru