СМИ: В Дагестане задержан мэр Кизилюрта

Официального подтверждения этих данных пока нет.

Как сообщает Telegram-канал «МК в Дагестане», Магомедова задержали сотрудники центрального аппарата ФСБ, прибывшие в Кизилюрт из Москвы.

«Вопросы у силовиков возникли по поводу его [Магомедова] деятельности на посту министра спорта Дагестана, который он ранее занимал», — отмечает издание.

Между тем на Украине мэра города Сумы и главу департамента инфраструктуры задержали при получении взятки в 1,4 млн гривен (около $38 тысяч), пишет «Свободная пресса».

