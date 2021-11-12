СМИ: в Дагестане вооруженный мужчина убил имама мечети

Имам мечети был убит в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

СМИ: В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба

Местные власти рассказали, что причиной инцидента стал земельный спор. Ранения получили три человека. Имам скончался, а его сын и племянник в настоящее время находятся в больнице. Нападавший был ликвидирован.

Ранее в Подмосковье в городе Химки правоохранительные органы провели план «Перехват» после стрельбы, в результате которой скончался один человек, ещё один получил травмы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НападениеДагестанСтрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры