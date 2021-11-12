СМИ: в Дагестане вооруженный мужчина убил имама мечети
Имам мечети был убит в результате стрельбы в селе Аметеркмахи Акушинского района Дагестана, сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.
Местные власти рассказали, что причиной инцидента стал земельный спор. Ранения получили три человека. Имам скончался, а его сын и племянник в настоящее время находятся в больнице. Нападавший был ликвидирован.
Ранее в Подмосковье в городе Химки правоохранительные органы провели план «Перехват» после стрельбы, в результате которой скончался один человек, ещё один получил травмы.
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